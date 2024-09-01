Av yasağı bitti, palamutun fiyatı düştü

Balıkçı esnafından Mehmetcan Örseloğlu, sezonun bollukla başladığını belirterek, “İnşallah böyle de devam eder. Hem vatandaş bol balık tüketir hem de biz satıcılar olarak bol balık satarız. Mutlu bir sezon geçirmiş olarak hep beraber iyi geçeceğine inanıyorum. Hamsi için şuanda bir şey denilmez. İlk açılış palamut olduğu için göstergeler palamutu gösteriyor. İnşallah bu sene hem palamut, hem hamsi olacak. Palamut ne kadar böyle gideceğini kestirmek mümkün değil. Denizin şartlarına bağlı. Dün palamut 200-250 liraydı. Bugün 75-100 lira bandına kadar düştü. İnşallah birkaç gün sonra daha da bol olur fiyatlar aşağıya düşer. Geçen sene palamut yoktu. Bu sene bollukla başladı inşallah böyle devam etmesini temenni ediyoruz. Bu sene bolluk ve bereket senesi diyoruz.” dedi.