Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ne oldu? ECB faiz kararını duyurdu

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın (European Central Bank) faiz kararına odaklanmıştı. ECB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı. Faiz kararı, sadece Euro Bölgesi ekonomisi için değil, küresel piyasalara yönelik etkileriyle de kritik bir öneme sahip.