Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ne oldu? ECB faiz kararını duyurdu
Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank) faiz kararı açıklandı. ECB Başkanı Christine Lagarde daha önce yaptığı açıklamada; "Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz." sözleriyle faiz indirimi sinyalini vermişti. ECB, son aylarda Euro Bölgesi enflasyonunun yeniden hız kazanması ile bölgedeki zayıf ekonomik büyüme arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ne oldu?
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın (European Central Bank) faiz kararına odaklanmıştı. ECB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı. Faiz kararı, sadece Euro Bölgesi ekonomisi için değil, küresel piyasalara yönelik etkileriyle de kritik bir öneme sahip.