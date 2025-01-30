Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ne oldu? ECB faiz kararını duyurdu

Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank) faiz kararı açıklandı. ECB Başkanı Christine Lagarde daha önce yaptığı açıklamada; "Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz." sözleriyle faiz indirimi sinyalini vermişti. ECB, son aylarda Euro Bölgesi enflasyonunun yeniden hız kazanması ile bölgedeki zayıf ekonomik büyüme arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ne oldu?

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ne oldu? ECB faiz kararını duyurdu - 1

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın (European Central Bank) faiz kararına odaklanmıştı. ECB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı. Faiz kararı, sadece Euro Bölgesi ekonomisi için değil, küresel piyasalara yönelik etkileriyle de kritik bir öneme sahip.

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Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ne oldu? ECB faiz kararını duyurdu - 2

ECB FAİZ KARARI NE OLDU?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü 25 baz puanlık bir faiz indirimi açıkladı. ECB, piyasa beklentilerine paralel mevduat faizini yüzde 2,75'e, ana refinansman faizini yüzde 2,90'a, borç verme faizini yüzde 3,15'e indirdi.

Bu, merkez bankasının geçen yıl Haziran ayında para politikasını gevşetmeye başlamasından bu yana gerçekleştirdiği beşinci faiz indirimi oldu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ne oldu? ECB faiz kararını duyurdu - 3

Bu indirimle birlikte ECB’nin temel faiz oranı olan mevduat imkânı faizi %2,75’e düştü. Piyasalar, açıklama öncesinde 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %90’ın üzerinde fiyatlıyordu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı ne oldu? ECB faiz kararını duyurdu - 4

GERİYE KALAN ECB TOPLANTI TARİHLERİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2025 yılı için Para Politikası Kurulu toplantılarını aşağıdaki tarihlerde gerçekleştirecektir:

6 Mart 2025
17 Nisan 2025
5 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
11 Eylül 2025
30 Ekim 2025
18 Aralık 202

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