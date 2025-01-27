Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi

Küresel piyasalar Fed ve ECB'nin faiz kararlarına odaklandı. Faiz kararı, sadece Euro Bölgesi ekonomisi için değil, küresel piyasalara yönelik etkileriyle de kritik bir öneme sahip. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi ne yönde?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi - 1

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de başkanlık görevini devralan Trump'ın beklendiği ölçüde kapsamlı tarifeler uygulamamasının etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta Fed'in ve ECB'nin açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi - 2

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 30 Ocak 2025 tarihinde yılın ilk para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Finans çevrelerinde toplantı, ECB'nin ekonomik yavaşlama sinyalleri ve enflasyon rakamlarındaki gerileme nedeniyle faiz oranlarında değişikliğe gidip gitmeyeceği konusunda büyük bir merak uyandırıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi - 3

ECB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Uzmanlar, ECB'nin mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek %3,00 seviyesinden %2,75 seviyesine düşüreceğini tahmin ediyor. Bu, Avrupa borsalarında olumlu bir hava estirirken, Euro'nun dolar karşısında hafif değer kaybı yaşamasına neden olabilir. Bankanın bu hamlesi, Avrupa ekonomisinin toparlanmasını hızlandırmak için aldığı bir önlem olarak yorumlanıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi - 4

DAHA FAZLA FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ VERMİŞTİ

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi - 5

ECB'nin Ocak toplantısı, Avrupa ekonomisinin geleceği ve merkez bankasının politika yönelimi konusunda önemli ipuçları sunacak gibi görünüyor.

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