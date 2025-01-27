Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi

ECB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Uzmanlar, ECB'nin mevduat faiz oranını 25 baz puan indirerek %3,00 seviyesinden %2,75 seviyesine düşüreceğini tahmin ediyor. Bu, Avrupa borsalarında olumlu bir hava estirirken, Euro'nun dolar karşısında hafif değer kaybı yaşamasına neden olabilir. Bankanın bu hamlesi, Avrupa ekonomisinin toparlanmasını hızlandırmak için aldığı bir önlem olarak yorumlanıyor.



