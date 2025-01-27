Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi
Küresel piyasalar Fed ve ECB'nin faiz kararlarına odaklandı. Faiz kararı, sadece Euro Bölgesi ekonomisi için değil, küresel piyasalara yönelik etkileriyle de kritik bir öneme sahip. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB faiz beklentisi ne yönde?
Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de başkanlık görevini devralan Trump'ın beklendiği ölçüde kapsamlı tarifeler uygulamamasının etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta Fed'in ve ECB'nin açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.