Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı?
Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çiftçilerin isyanı yayılıyor. Fransa'da çiftçiler, hükümetin yeni kararlarına rağmen Paris'e giden yolları kapattı. Almanya, İtalya ve Belçika'da da protestolar sürdü. Çiftçiler, hangi ülkelerde sokağa döküldü, ne istiyorlar?
AB'nin en büyük tarım ülkesi Fransa'da çiftçiler, kendilerine yeterince ödeme yapılmadığı belirtirken, çevrenin korunmasına ilişkin aşırı düzenlemelerin kendilerini baskıladığını ileri sürdü.
Çiftçiler, hükümet ve perakendecilerin gıda enflasyonunu düşürme çabalarının birçok üreticiyi enerji, gübre ve nakliye için yüksek maliyetleri karşılayamaz hale getirdiğini savundu.
Fransa'da hükümetin enerji dönüşüm politikası çerçevesinde çiftçilere dizel yakıt vergi muafiyetini aşamalı olarak kaldırma planı tepkileri artırdı.