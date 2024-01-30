Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı?

Rusya'nın işgalinden bu yana AB'nin kota ve vergilerden feragat ettiği Ukrayna'dan yapılan büyük ithalatlar hoşnutsuzluğu körükledi. AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı arasındaki ticaret anlaşması da şeker, tahıl ve ette haksız rekabet şikayetlerini yükseltti.



Çiftçiler, katı ve karmaşık AB politikalarının ele alınmasını istedi. Tarım arazilerinin yüzde 4'ünün nadasa bırakılması zorunluluğu bu konular arasında yer aldı. Fransa'da çitlerin onarılması gibi politikaların zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Sulama projeleri, hayvan refahı ve tarım ilaçlarıyla ilgili eleştiriler de yapıldı. Yaşlanan Fransız çiftçi nüfusunun toplum tarafından göz ardı edildiği belirtildi.