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Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı?

Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çiftçilerin isyanı yayılıyor. Fransa'da çiftçiler, hükümetin yeni kararlarına rağmen Paris'e giden yolları kapattı. Almanya, İtalya ve Belçika'da da protestolar sürdü. Çiftçiler, hangi ülkelerde sokağa döküldü, ne istiyorlar?

Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 1

AB'nin en büyük tarım ülkesi Fransa'da çiftçiler, kendilerine yeterince ödeme yapılmadığı belirtirken, çevrenin korunmasına ilişkin aşırı düzenlemelerin kendilerini baskıladığını ileri sürdü.

Çiftçiler, hükümet ve perakendecilerin gıda enflasyonunu düşürme çabalarının birçok üreticiyi enerji, gübre ve nakliye için yüksek maliyetleri karşılayamaz hale getirdiğini savundu.

Fransa'da hükümetin enerji dönüşüm politikası çerçevesinde çiftçilere dizel yakıt vergi muafiyetini aşamalı olarak kaldırma planı tepkileri artırdı.

NTVPARA HABERLERİ

Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 2

Rusya'nın işgalinden bu yana AB'nin kota ve vergilerden feragat ettiği Ukrayna'dan yapılan büyük ithalatlar hoşnutsuzluğu körükledi. AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı arasındaki ticaret anlaşması da şeker, tahıl ve ette haksız rekabet şikayetlerini yükseltti.

Çiftçiler, katı ve karmaşık AB politikalarının ele alınmasını istedi. Tarım arazilerinin yüzde 4'ünün nadasa bırakılması zorunluluğu bu konular arasında yer aldı. Fransa'da çitlerin onarılması gibi politikaların zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Sulama projeleri, hayvan refahı ve tarım ilaçlarıyla ilgili eleştiriler de yapıldı. Yaşlanan Fransız çiftçi nüfusunun toplum tarafından göz ardı edildiği belirtildi.

Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 3

ÇİFTÇİLER HANGİ ÜLKELERDE SOKAĞA ÇIKTI?

Avrupa'nın diğer ülkelerindeki çifçiler, rekabet ve katı çevre düzenlemeleri gibi konulardan şikayet etti.

Belçika'da çiftçiler de protestolarını başkent Brüksel çevresine yöneltti. Belçika medyasına göre çiftçiler İspanyol sebzeleri taşıyan yaklaşık beş kamyonu durdurdu ve ürünleri Belçikalı perakendeci Colruyt'un dağıtım merkezinin yakınına döktü.

Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 4

Almanya da 2024 bütçesini dengelemeye çalışan hükümetin tarımsal mazotta vergi indirimini aşamalı olarak kaldırma kararı nedeniyle protestolar patlak verdi.

Romanya'daki çiftçiler ve kamyon şoförleri, yüksek işletme maliyetlerini protesto etmek amacıyla Ukrayna ile olan sınır kapısına erişimi engellemek üzere harekete geçti.

İtalya'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler devam etti.

Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 5

HÜKÜMETİN ADIMLARI VE BEKLENTİLER

Fransa'da hükümet, krizi yatıştırmak için hareket geçti. Başbakan Gabriel Attal, çiftçiler için mazot vergisi artışlarının kaldırıldığını açıklarken, bürokrasiyi azaltacak adımları hayata geçirdi.

Şarap üreticileri için daha fazla destek üzerinde çalışılırken, hayvancılık için de ek tedbirler alınması bekleniyor.

Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 6
Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 7

Tarım politikaları ve sübvansiyonların çoğu Avrupa Birliği düzeyinde belirleniyor. Bu nedenle Fransa'nın ortaklarından tavız elde etmek istediği belirtiliyor.

Perşembe günü yapılacak liderler zirvesinde nadasa bırakılmış arazi şartından feragat edilmesinin gündeme getirilmesi öngörülüyor.

Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 8

Ukrayna'dan yapılan ithalatın özellikle şeker, kümes hayvanları ve yumurta gibi ürünlerde AB piyasalarını istikrarsızlaştırmasını önlemek için tedbir alınması için adımlar atılması bekleniyor.

Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 9
Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 10
Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 11
Avrupa'yı çiftçi öfkesi sardı: Çiftçiler neden ayaklandı? - 12
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