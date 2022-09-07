Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Hangi ülke hangi tedbiri uyguluyor?

Rusya'nın en büyük fosil yakıt ithalatçıları arasında ilk sırayı 85 milyar euroyla AB aldı.

AB ülkeleri içinde Rusya'dan en fazla ithalatı 19 milyar euroyla Almanya, 11,1 milyar euroyla Hollanda, 8,6 milyar euroyla İtalya, 7,4 milyar euroyla Polonya, 5,5 milyar euroyla Fransa ve 5,2 milyar euroyla Bulgaristan yaptı. Belçika bu dönemde Rusya'dan 4,5 milyar euro ve İspanya 3,3 milyar euroluk fosil yakıt ithalatı yaptı.



AB dışında ülke bazında Çin'in Rusya'dan ithalatı 35 milyar euro, Türkiye'nin 10,7 milyar euro, Hindistan'ın 6,6 milyar euro ve Japonya'nın 2,5 milyar euro oldu.