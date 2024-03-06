Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısı ne zaman düşecek?
Emeklilere bayram ikramiyesi zammının belli olmasının ardından Bağ-Kur'lunun gözü erken emeklilik fırsatı verecek düzenlemeye çevrildi. En son gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya ilişkin çeken açıklamalar geldi. Peki, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısı ne zaman düşecek?
Bağ-Kur'lularda emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin beklenti kamuoyunda devam ediyor. Düzenlemenin TBMM'da yasalaşıp uygulanmasıyla birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek. İşte, prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesinde son gelişmeler...