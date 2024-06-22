Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilecek mi?
Bahşiş ve motokurye gelirlerine vergi tartışmalarında son nokta konuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz." dedi. Maliyenin sektörden gelen talep üzerine bahşişe KDV muafiyeti sağlayacağı belirtildi. Motokurye gelirlerinde de basit vergilendirme usulüne geçilecek, defter tutma zorunluluğu olmayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden gelen talep üzerine, bahşiş gelirleri ile motokurye faaliyetlerinin vergilendirme usulünde değişikliği de vergi paketi hazırlıklarına dahil ederken, bu alanlarda yeni vergi ihdas edilmeyecek.
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, hazırlıkları yürütülen pakette, vergilendirmede kolaylık isteyen sektörlerin talepleri de değerlendiriliyor.
Bu kapsamda, ilgili sektörlerin başvurusu üzerine, bahşiş gelirleri ve motokurye faaliyetlerinden elde edilen gelirlere yeni vergi ihdas edilmeden, bu alanlardaki vergilendirme usulünün kolaylaştırılması için çalışma yapıldı.