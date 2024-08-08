Bakan Göktaş açıkladı: Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek?
Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere ödenen sosyal yardım ödemeleri, geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzatılmıştı. Geçen yıl program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Ödemelerde bir uzatma kararı daha alındı. Peki, Aile Destek Programı ne zaman bitecek?
Türkiye Aile Destek Programında, yeni dönemin ilk ödemeleri hesaplarda olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız." dedi.