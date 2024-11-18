Bakan Göktaş açıkladı: Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
Doğal Gaz Tüketim Desteği kış dönemi ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.
Doğal Gaz Tüketim Desteği kış dönemi ödemelerinde beklenen açıklama geldi. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını hatırlattı.