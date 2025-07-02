Bakan Kacır'dan yapay zeka paylaşımı: Erdoğan ve kabine üyelerinin görüntüleri oluşturuldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Yapay Zeka Fonu ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka Fonu ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedefimiz, 2030'da Türkiye'yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirmek." ifadesini kullandı.