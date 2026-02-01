Bakan Kurum duyurdu: Konut projelerinde yeni haftanın takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü TOKİ(Toplu Konut İdaresi)'nin hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 5 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, dün 10 bin 385 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bakan Kurum sosyal medya hesabında 2-8 Şubat haftasının kura takvimini paylaştı. Yeni haftanın takvimine göre, yarın Elazığ'da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562, Zonguldak'ta 1872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633, Düzce'de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805, Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.