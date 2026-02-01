Bakan Kurum duyurdu: Konut projelerinde yeni haftanın takvimi
01.02.2026 15:01
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 10 ilde daha kura çekilişi yapılacağını açıkladı.
BAKAN YENİ TARİHLERİ AÇIKLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü TOKİ(Toplu Konut İdaresi)'nin hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 5 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, dün 10 bin 385 konutun kura çekimiyle devam etti.
Bakan Kurum sosyal medya hesabında 2-8 Şubat haftasının kura takvimini paylaştı. Yeni haftanın takvimine göre, yarın Elazığ'da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562, Zonguldak'ta 1872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633, Düzce'de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805, Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
6 ŞUBAT'TAKİ TÖRENE CUMHURBAŞKANI DA KATILACAK
Osmaniye'nin kura çekimi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı anma töreninde yapılacak.
41 İLDE HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ
Bu kapsamda 29 Aralık-31 Ocak'ta Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın'da kuralar çekildi. Böylece 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.