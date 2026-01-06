Bakan Şimşek imzaladı, memur ve memur emeklisi maaş zammı kesinleşti, farklar hesaplanıyor
06.01.2026 15:04
Burak Taşçı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgeyi imzaladı ve yürürlüğe girdi.
Milyonlarca memur, memur emeklisi, özel sektör çalışanı, bedelli askerlik yapacak olanları, sözleşmeli personeli ilgilendiren genelge bugün itibarıyla yayımlandı.
Genelgeyle birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranındaki zam kesinleşmiş oldu.
Memur ve memur emeklisinin seyyanen zam beklentisi de böylece sona ermiş oldu.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ
Kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruş oldu.
KATSAYILAR BELİRLENDİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,387871), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (22,722793), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,440141) olarak belirlendi.
BEDELLİ ASKERLİK 333 BİN 89 LİRA OLDU
Bedelli askerliği ilgilendiren aylık katsayının 1,387871 olmasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş oldu.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE YÜZDE 18,60 ZAM ALDI
Genelge kapsamında, mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının taban ve tavan
ücretleri yüzde 18,60 oranında artırıldı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN 14 GÜNLÜK FARKLARI ÖDENECEK
Aylık ve ücretlerin hesaplanması yüzde 18,60 oranında artışla gerçekleştirilecek olup, 1/1/2026-14/1/2026 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecek.