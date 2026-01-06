Bakan Şimşek imzaladı, memur ve memur emeklisi maaş zammı kesinleşti, farklar hesaplanıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (1,387871), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (22,722793), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,440141) olarak belirlendi.