Bakan Şimşek, talimat verdi: Ünlü işletmenin KDV oyununa inceleme

Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. Fişini kontrol ettiğinde KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark etti. Fişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdi. Şimşek, soruşturma talimatı verdi.

Bakan Şimşek, talimat verdi: Ünlü işletmenin KDV oyununa inceleme - 1

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek talimat verdi, ünlü bir restoranda vergi denetimi başlatıldı.

Restoran ve lokantalar için KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Ancak bazı işletmeler, bu oranı yüzde 1 üzerinden göstererek vergi kaçırıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Bakan Şimşek, talimat verdi: Ünlü işletmenin KDV oyununa inceleme - 2

Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre yemek fişini inceleyen başkan, KDV'nin yüzde 1 olarak yazıldığını farketti.

Bakan Şimşek, talimat verdi: Ünlü işletmenin KDV oyununa inceleme - 3

Ardından bu durumu Bakan Mehmet Şimşek'e bildirdi. Şimşek de bu ihbarı vergi müfettişlerine iletti.

İşletme ile ilgili denetim süreci başlatıldı.

Bakan Şimşek, talimat verdi: Ünlü işletmenin KDV oyununa inceleme - 4

Bakanlık, yılbaşından bu yana kayıt dışı vergi ile ilgili denetimlerini artırdı.

Edinilen bilgiye göre, 6 bin 280 restoranın KDV'yi olması gerekenden düşük kestiği tespit edildi.

Şu ana kadar 37 milyon lira ceza kesildi.

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