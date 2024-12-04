Bakan Şimşek, talimat verdi: Ünlü işletmenin KDV oyununa inceleme
Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. Fişini kontrol ettiğinde KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark etti. Fişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdi. Şimşek, soruşturma talimatı verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek talimat verdi, ünlü bir restoranda vergi denetimi başlatıldı.
Restoran ve lokantalar için KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Ancak bazı işletmeler, bu oranı yüzde 1 üzerinden göstererek vergi kaçırıyor.