Bakan Şimşek: TL'deki kan kaybı durdu

"KKM'DEN ÇIKIŞ OLUYOR"

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından da çıkış olduğunu belirten Şimşek, "Para politikasındaki normalleşmeyle TL getirileri artmaya başladı. KKM stoku 25 Ağustos'ta 3.3 trilyon TL idi. 1 Aralık itibarıyla bu tutar 2.7 trilyon TL'ye geriledi." değerlendirmesinde bulundu.



"REZERV EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI"



Brüt rezervlerin de arttığını açıklayan Şimşek, "Brüt rezervler mayıs sonundan bu yana 41.7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı." dedi.