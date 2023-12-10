Bakan Şimşek: TL'deki kan kaybı durdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide atılan adımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, "Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi, TL'deki kan kaybı durdu ve kur oynaklığı azaldı." dedi. Kamuda tasarruf için de yoğun çaba içerisinde olduklarını belirten Şimşek, kamunun taşıt taleplerinde de sadece TOGG'a izin verdiklerini söyledi.
"RİSK PRİMLERİ DÜŞTÜ"
Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Ülkemizin risk primini gösteren CDS, Mayıs'ta 700 baz puanın üzerindeydi, 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-aralık döneminde Türkiye'nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi." dedi.