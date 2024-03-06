Bakan Uraloğlu: 5G için hedef 2026

ULAŞTIRMA ALTYAPISINA 272 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ"

Uraloğlu, Kara, demir, hava ve deniz yolu ile haberleşmenin kendilerinin ilgi alanlarında olduğunu anımsatarak, “Ancak şunu bilin; biz yarını değil, 2028'i değil, biz 2035'i değil, 2053'ü değil, biz 2071'i artık planlıyoruz. Bugün 2071'leri planlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bunda da Cumhurbaşkanımızın açtığı ufuk gerçekten kıymetlidir. Bu süreçte de ulaştırma altyapısına 272 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz. Ağırlıklı olarak demiryollarına yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi. Son 22 yılda 4 bin kilometre demir yolu yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, ancak bu yatırım yeterli görmediklerinin altını çizdi. Uraloğlu, “Ülkemizi demir ağlarla tekrar örmeliyiz. Her şeyiyle hem güvenli, hem konfor hem daha çevreci.