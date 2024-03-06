Bakan Uraloğlu: 5G için hedef 2026
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UFEST kapsamında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından düzenlenen "Civil Ankara 2024" etkinliğinde konuştu. Uraloğlu 5G'ye 2026 yılında geçmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2071 yılına vizyonunu belirlediklerini ve bu kapsamda ulaştırma altyapısına 272 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıkladı. 5G teknolojisine geçiş için uygun piyasa şartlarını beklediklerini anlatan Uraloğlu, “Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz. Türksat 6A’yı ise haziranda yörüngesine göndereceğiz. Bu ay içinde yer teslimini yapmayı planlıyoruz” dedi.