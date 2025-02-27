Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yeniledi... Ramazan öncesi 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası ifşalandı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası daha eklendi. Yapılan denetimlerde, zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...
Ramazana geri sayım sürerken taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi bir kez daha güncellendi.
Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.