Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yeniledi... Ramazan öncesi 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası ifşalandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası daha eklendi. Yapılan denetimlerde, zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yeniledi... Ramazan öncesi 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası ifşalandı! - 1

Ramazana geri sayım sürerken taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi bir kez daha güncellendi.

Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

NTVPARA HABERLERİ

Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yeniledi... Ramazan öncesi 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası ifşalandı! - 2

Son yapılan testlerde; zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edildi.

Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yeniledi... Ramazan öncesi 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası ifşalandı! - 3

Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

Bakanlığın yayımladığı son listede, zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanıldığı görüldü: 

Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yeniledi... Ramazan öncesi 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası ifşalandı! - 4

Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yeniledi... Ramazan öncesi 12 zeytinyağı ve 8 peynir markası ifşalandı! - 5

Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

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