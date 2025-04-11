Bakanlıktan 49 ürünü ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı, köftede deri ve sakatat

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi, 49 üründe sahtecilik tespit etti.



Yapılan denetimlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 5 artarak 209'a yükseldi.



Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 44 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 250 oldu.