Bakanlıktan 49 ürünü ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı, köftede deri ve sakatat
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi güncellendi. Yapılan denetimlerde kıymadan köfteye, zeytinyağından peynire 49 üründe sahtecilik tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi, 49 üründe sahtecilik tespit etti.
Yapılan denetimlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 5 artarak 209'a yükseldi.
Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 44 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 250 oldu.