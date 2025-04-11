Bakanlıktan 49 ürünü ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı, köftede deri ve sakatat

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi güncellendi. Yapılan denetimlerde kıymadan köfteye, zeytinyağından peynire 49 üründe sahtecilik tespit edildi.

Bakanlıktan 49 ürünü ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı, köftede deri ve sakatat - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi, 49 üründe sahtecilik tespit etti.

Yapılan denetimlerde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 5 artarak 209'a yükseldi.

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine 44 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 250 oldu.

NTVPARA HABERLERİ

Bakanlıktan 49 ürünü ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı, köftede deri ve sakatat - 2

KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ!

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan Gaziantep'te faaliyet gösteren 3 baharat firmasının kullanımı yasak olan boyayı ürünlerinde kullandıkları tespit edildi. Eskişehir'de yoğurt üretimi yapan firmanın ürünlerinde ise natamisin tespit edildi.

Gaziantep'te faaliyet gösteren Merve Yemek firmasının kıymasında da tek tırnaklı eti tespit edildi.

Bakanlıktan 49 ürünü ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı, köftede deri ve sakatat - 3

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

Yapılan denetimlerde 44 üründe sahtecilik tespit edildi.

Zeytinyağlarında tohum yağları, baharatlarda yabancı madde ve kasap köftesinde deri ve sakatat ürün kullanan firmalar ifşa edildi.

Bakanlıktan 49 ürünü ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı, köftede deri ve sakatat - 4
Bakanlıktan 49 ürünü ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı, köftede deri ve sakatat - 5
Bakanlıktan 49 ürünü ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı, köftede deri ve sakatat - 6
Bakanlıktan 49 ürünü ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı, köftede deri ve sakatat - 7
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