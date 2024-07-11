Bakanlıktan kaşar peyniri için yeni uygulama

EYLÜL SONUNDA DEVREDE

Kaşar peynirlerinde fosfat ve sitrat tuzlarının tespitinde karar ölçütü olarak fosfor/azot oranı 0,15, sitrat tuzları tespiti için karar ölçütü olarak kuru maddede sitrik asit oranı yüzde 0,45 olarak kullanılacak.



Söz konusu analizleri yapmaları için talimatlandırılan ilgili laboratuvarların validasyon/verifikasyon çalışmaları eylül sonuna kadar tamamlanacak. İlgili laboratuvarlarda analizlerin 30 Eylül'den itibaren yapılmaya başlanması hedefleniyor.