Bakanlıktan kaşar peyniri için yeni uygulama
Tarım ve Orman Bakanlığı, eritme peynirinin kaşar peyniri olarak satışının engellenmesi ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla yeni uygulamaya geçti. Fosfat ve sitrat tuzlarının tespitine yönelik yeni analiz yöntemlerini uygulanacak. İlgili laboratuvarlarda analizlerin 30 Eylül'den itibaren yapılmaya başlanması hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gıda güvenilirliğinin temini ve tüketici menfaatlerinin korunması için çalışmalar kesintisiz devam ediyor.