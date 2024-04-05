Bakanlıktan ülke genelinde bayram öncesi denetim
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde Ramazan Bayramı öncesi eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi yapıyor. Denetimde, Ramazan Bayramı dolayısıyla talebin yoğun olduğu ürünlerin yanı sıra temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketleri incelendi. Ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerde eski fiyat bilgisinin olup olmadığına bakıldı.
İstanbul'da Mısır Çarşısı'ndaki denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, kentte bugün 18 ilçede 130 personelle bayram öncesi denetim yapıldığını söyledi.