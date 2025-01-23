Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir? Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?
Çalışan annelere verilen bakıcı desteğinde artış kararı alındı. Proje kapsamında annelere 21 bin liraya kadar destek verilecek. Destekden yararlanmak isteyen vatandaşlar sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir? Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?
İş hayatında aktif rol alan çocuklu kadınları korumaya yönelik üç ilde uygulamaya geçirilen bakıcı desteğinin ayrıntıları belli oldu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara, İzmir, İstanbul illerinde yürütülen projeye bu yıl 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını duyurdu. Işıkhan'ın açıklaması ardından bakıcı desteği başvuru şartları ve başvuruların nasıl gerçekleştirileceği araştırılıyor.