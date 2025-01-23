Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir? Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan annelere verilen bakıcı desteğinde artış kararı alındı. Proje kapsamında annelere 21 bin liraya kadar destek verilecek. Destekden yararlanmak isteyen vatandaşlar sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir? Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir? Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? - 1

İş hayatında aktif rol alan çocuklu kadınları korumaya yönelik üç ilde uygulamaya geçirilen bakıcı desteğinin ayrıntıları belli oldu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara, İzmir, İstanbul illerinde yürütülen projeye bu yıl 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını duyurdu. Işıkhan'ın açıklaması ardından bakıcı desteği başvuru şartları ve başvuruların nasıl gerçekleştirileceği araştırılıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir? Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? - 2

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, başvurularını SGK'nın “sgkegitimlibakici.org” ve “sgk.org.tr” adresleri üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabiliyor.

Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir? Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? - 3

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

0-24 ay arası çocuğu olup, çocuğunu baktırmak üzere eğitimli bir bakıcıyı sigortalı olarak istihdam eden ve kendisi hizmet akdiyle bir işverene bağlı olarak tam veya yarı zamanlı çalışan anneler Çalışan Anne Desteğinden faydalanabilecektir.

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,

• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz,

• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,

• En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar),

• Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,

• Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,

• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,

• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yar zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar) ve

• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

Bakıcı desteğinden kimler yararlanabilir? Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? - 4

BAKICI DESTEĞİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tam zamanlı çalışan annelere 18 bin 926 lira,

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 20 bin 779 lira,

Yarı zamanlı çalışan annelere 9 bin 462 lira,

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 11 bin 317 lira verilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER