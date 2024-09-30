Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında verdiği faiz kararı sonrasında, bankalarda da güncel mevduat faizi oranları güncellendi. Bankalar yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 55'e kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Vatandaşlar ellerinde bulunan nakit paraları aylık vadeyle güzel bir kar elde etmek için banka araştırmalarına başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.