Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar)
Bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye devam ederken, elinde nakit para bulunduran yatırımcılara da fırsat kapısı açmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı faiz kararlarıyla birlikte, nakit parası olan vatandaşlar aylık vadeyle yüzde 55 faiz imkanına sahip oluyor. Boşta duran paralarının değerini artırmak isteyenler, güncellenen faiz oranlarıyla birlikte aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankaları araştırıyor ve hangi bankanın, ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. Peki, hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte 100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında verdiği faiz kararı sonrasında, bankalarda da güncel mevduat faizi oranları güncellendi. Bankalar yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 55'e kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Vatandaşlar ellerinde bulunan nakit paraları aylık vadeyle güzel bir kar elde etmek için banka araştırmalarına başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.