Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar)

Bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye devam ederken, elinde nakit para bulunduran yatırımcılara da fırsat kapısı açmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı faiz kararlarıyla birlikte, nakit parası olan vatandaşlar aylık vadeyle yüzde 55 faiz imkanına sahip oluyor. Boşta duran paralarının değerini artırmak isteyenler, güncellenen faiz oranlarıyla birlikte aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankaları araştırıyor ve hangi bankanın, ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. Peki, hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte 100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar.

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında verdiği faiz kararı sonrasında, bankalarda da güncel mevduat faizi oranları güncellendi. Bankalar yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 55'e kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Vatandaşlar ellerinde bulunan nakit paraları aylık vadeyle güzel bir kar elde etmek için banka araştırmalarına başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.

NTVPARA HABERLERİ

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 2

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

Eylül 2024 itibarıyla ana para 100 bin liraya aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 3

ANADOLUBANK

Faiz oranı: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 104.843,75 TL

Net Kazanç: 4.843,75 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 4

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

Net Kazanç: 4.367,21 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 5

TEB

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

Net Kazanç: 4.367,21 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 6

TÜRKİYE FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL

Net Kazanç: 4.286,34 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 7

İNG BANK

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL

Net Kazanç: 4.286,34 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 8

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL

Net Kazanç: 4.205,46 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 9

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL

Net Kazanç: 4.124,59 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 10

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 104.043,72 TL

Net Kazanç: 4.043,72 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 11

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 104.043,72 TL

Net Kazanç: 4.043,72 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 12

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 103.962,84 TL

Net Kazanç: 3.962,84 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 13

GARANTİ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 103.801,09 TL

Net Kazanç: 3.801,09 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 14

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 45

Vade Sonu Tutar: 103.639,34 TL

Net Kazanç: 3.639,34 TL

Banka mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (100 bin TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar) - 15

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 103.234,97 TL

Net Kazanç: 3.234,97 TL

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