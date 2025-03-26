Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı?

BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?

Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.



Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar günü olduğundan bankalar hizmet vermeyecek.



Ramazan Bayramı’nın 2. ve 3. Günü yani 31 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde bankalar kapalı olacak.



Sonrasında da idari izin nedeniyle hafta boyunca bankalar hizmet vermeyecek.