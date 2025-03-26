Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi. Bu gelişmenin ardından bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Peki, bankalar bayramdan sonra ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı?

Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı? - 1

2025 Ramazan Bayramı tatil takviminin belli olmasıyla birlikte gözler bankaların mesaisine çevrildi. Tatil öncesi çeşitli işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı? - 2

BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?

Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.

Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar günü olduğundan bankalar hizmet vermeyecek.

Ramazan Bayramı’nın 2. ve 3. Günü yani 31 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde bankalar kapalı olacak.

Sonrasında da idari izin nedeniyle hafta boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı? - 3

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

7 Nisan Pazartesi gününden itibaren bankalar normal işleyişine dönecek.

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