Bankalar bayramdan sonra ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi. Bu gelişmenin ardından bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Peki, bankalar bayramdan sonra ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı?
2025 Ramazan Bayramı tatil takviminin belli olmasıyla birlikte gözler bankaların mesaisine çevrildi. Tatil öncesi çeşitli işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.