Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar...

KİMLER KULLANMALI?



Faizsiz krediyi kredi kartı borcu bulunanların öncelikle kullanması avantajlarına oluyor. Kredi kartı borcu 50 bin lira olan birisi asgarisini ödedikten sonra kalan kısmına faiz işleteceğine, faizsiz krediyi kullanarak tüm borcunu kapatıp 6 ay boyunca faizsiz olarak taksit taksit geri ödeme imkanına sahip olabilir.



Bunun dışında kısa vadede elde edilmek istenen ancak finansman sorunları nedeniyle ertelenen planlar yapılabilir.