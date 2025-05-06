Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar...

Mevduat bankaları yeni müşteri çekebilmek ve diğer bankalarla bu sayede rekabet edebilmek adına faizsiz kredi dağıtmayı sürdürüyor.

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 1

Kredi faizleri yüksek seyrederken bankalar rekabet adına faizsiz kredi imkanlarını yeni müşterlerine sunmaya devam ediyor.

Bazı bankalar faizsiz, kısa vadeli, düşük tutarlı kredi veriyor.

VADELER 3-6 AY ARASINDA

Faizsiz kredilerde bankalar vadeyi kısa tutuyor ve 3-6 ay arasında vadelerde krediler sunuluyor.

NTVPARA HABERLERİ

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 2

KİMLER KULLANMALI?

Faizsiz krediyi kredi kartı borcu bulunanların öncelikle kullanması avantajlarına oluyor. Kredi kartı borcu 50 bin lira olan birisi asgarisini ödedikten sonra kalan kısmına faiz işleteceğine, faizsiz krediyi kullanarak tüm borcunu kapatıp 6 ay boyunca faizsiz olarak taksit taksit geri ödeme imkanına sahip olabilir.

Bunun dışında kısa vadede elde edilmek istenen ancak finansman sorunları nedeniyle ertelenen planlar yapılabilir.

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 3

HANGİ BANKALAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?

Son güncellemelerle birlikte 7 banka faizsiz kredi veriyor.

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 4

QNB Bank toplamda 75 bin lira veriyor. 3 ay vadeli 50 bin lira ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans veriyor.

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 5


Enpara 6 aya varan vadeyle 50 bin lira masrafsız, faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor.

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 6

Akbank toplamda 60 bin lira veriyor. 6 ay vadeli 35 bin liraya varan kredi, 3 ay vadlei 25 bin liraya varan taksitli nakit avans avantajı sunuyor.

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 7

Garanti BBVA 3 ay vadeli 50 bin liraya varan kredi 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avansla toplamda 75 bin lira veriyor.

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 8

Türkiye İş Bankası 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avans, 1 ay vAdeli 30 bin liraya varan ek hesapla toplamda 55 bin lirayı faisiz veriyor.

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 9

Denizbank toplamda 45 bin lirayı faizsiz olarak veriyor.

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 10

TEB 75 bin liraya kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans sunuyor.

Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar... - 11

YAZAN TUTARLARI VERMEYEBİLİRLER

Müşteri olduktan sonra kredi ve nakit avans başvurusu yapıldığı için bankalar limitlerin tamamını kullandırmayabiliyor. Bu durumda istenmeyen tutarlar teklif edilirse hesaplarınızı anında kapatabilirsiniz ve bankalarla ilişiğinizi kesebilirsiniz.

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