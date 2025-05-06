Bankalar faizsiz kredi veriyor... Nasıl çekilecek? İşte detaylar...
Mevduat bankaları yeni müşteri çekebilmek ve diğer bankalarla bu sayede rekabet edebilmek adına faizsiz kredi dağıtmayı sürdürüyor.
Kredi faizleri yüksek seyrederken bankalar rekabet adına faizsiz kredi imkanlarını yeni müşterlerine sunmaya devam ediyor.
Bazı bankalar faizsiz, kısa vadeli, düşük tutarlı kredi veriyor.
VADELER 3-6 AY ARASINDA
Faizsiz kredilerde bankalar vadeyi kısa tutuyor ve 3-6 ay arasında vadelerde krediler sunuluyor.