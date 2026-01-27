Bankalar kredi musluklarını açtı. 1 milyon lirayı 60 ay vadeyle veriyorlar

Halkbank esnaf kredileriyle işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 1 milyon liraya kadar, işyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 2 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırıyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya doğrudan kullandırım yoluyla sunulan krediler bulunuyor.