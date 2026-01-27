Bankalar kredi musluklarını açtı. 1 milyon lirayı 60 ay vadeyle veriyorlar
27.01.2026 10:40
Son Güncelleme: 27.01.2026 10:43
Burak Taşçı
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank esnaflara özel ticari kredi paketini açıkladı. Ziraat Bankası, 1 milyon liraya kadar 60 ay vadeli KOBİ kredisi imkanı sağlıyor.
Esnafların nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için Ziraat Bankası kampanya başlattı. KOBİ kredisi kampanyası kapsamında esnafa özel ticari kredi yüzde 3,25 oranında faizle veriliyor.
Azami 6 ay anapara ödemesiz süre tanınırken asgari 36 ay, azami 60 ay vade yapılıyor.
1 milyon liraya kadar verilen kredide 60 ay vadede ödeme 39 bin 314 lira oluyor. Toplam geri ödemesi ise 2 milyon 358 bin 840 liraya çıkıyor.
VAKIFBANK DA KREDİ VERİYOR
Vakıfbank da esnafa özel 1 milyon liraya kadar TAM Esnaf Destek Kredisi sunuyor. 1 yıla kadar geri ödemesiz, azami 60 ay vadeli finansman desteğine ilişkin olarak sabit ve değişken faizli krediler esnaflara veriliyor.
HALKBANK DA ESNAF KREDİSİ VERİYOR
Halkbank esnaf kredileriyle işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 1 milyon liraya kadar, işyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 2 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırıyor.
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya doğrudan kullandırım yoluyla sunulan krediler bulunuyor.
TEMİNAT İSTENEBİLİYOR
Verilecek kredilere ilişkin bankalar teminat talebinde bulunabiliyor. Ayrıca alınacak araç ve işyerine ilişkin ipotek, alınacak mallara ilişkin de fatura istenebiliyor. Vergi borcu olmayan, kredi puanı yüksek olan işletme sahiplerine daha kolay kredi çıkıyor.