Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar)

Bankalar 0 faizli kredi yarışı başladı. Bankalar, yeni müşterilere özel düzenledikleri kampanyalarla birlikte, 0 faizli 6 ay vadeli 50 bin TL kredi veriyor. Kasım ayında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ve elinde nakit para bulundurmak isteyen birçok kişi bankaların faizsiz kredi kampanyaları ile nakit akışlarını sağlayabilecek. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi.

Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar) - 1

Acil paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar, faizsiz kredi kampanyalarıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bankalarda düzenlenen faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlara can suyu oluyor. Faizsiz kredi veren bankaların hangileri olduğu, özel bankaların duyuruları sonrasında belli oldu. Kasım ayı için başlatılan 0 faizli kredi kampanyalarıyla vatandaşlar, yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin ve 12 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanından yararlanabiliyor.

NTVPARA HABERLERİ

Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar) - 2

0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Bankalar 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira ve 50 bin lira şeklinde faizsiz kredi kampanyalarıyla yarışa girdi.

İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar) - 3

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 50 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar) - 4

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20 bin TL ve 3 ay vadeli 25 bin TL kredi imkanı sunuyor.

Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar) - 5

AKBANK

Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 25 bin TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45 bin TL'lik fırsat sunuyor.

Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar) - 6

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Kredi ve taksitli nakit avans tutarı toplamda 45 bin TL'lik fırsat yaratıyor.

Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar) - 7

İŞ BANKASI

İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar) - 8

TEB

TEB yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 50 bin TL'lik kredi fırsatı sunuluyor.

Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar) - 9

DENİZBANK

Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar) - 10

ON DİJİTAL BANKACILIK

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 15 bin TL kredi imkanı sunuyor.

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