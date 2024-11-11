Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar)

Acil paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar, faizsiz kredi kampanyalarıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bankalarda düzenlenen faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlara can suyu oluyor. Faizsiz kredi veren bankaların hangileri olduğu, özel bankaların duyuruları sonrasında belli oldu. Kasım ayı için başlatılan 0 faizli kredi kampanyalarıyla vatandaşlar, yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin ve 12 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanından yararlanabiliyor.