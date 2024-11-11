Bankalarda 0 faizli kredi yarışı başladı! 50 bin lira 6 ay vadeyle faizsiz kredi kampanyası (0 faizli kredi veren bankalar)
Bankalar 0 faizli kredi yarışı başladı. Bankalar, yeni müşterilere özel düzenledikleri kampanyalarla birlikte, 0 faizli 6 ay vadeli 50 bin TL kredi veriyor. Kasım ayında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ve elinde nakit para bulundurmak isteyen birçok kişi bankaların faizsiz kredi kampanyaları ile nakit akışlarını sağlayabilecek. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi.
Acil paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar, faizsiz kredi kampanyalarıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bankalarda düzenlenen faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlara can suyu oluyor. Faizsiz kredi veren bankaların hangileri olduğu, özel bankaların duyuruları sonrasında belli oldu. Kasım ayı için başlatılan 0 faizli kredi kampanyalarıyla vatandaşlar, yeni müşteri olarak bankalardan 6 ay vadeli 50 bin ve 12 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanından yararlanabiliyor.