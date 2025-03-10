Bankalarda faiz hareketliliği: Mevduatın getirisi sert düştü

MEVDUATIN GETİRİSİ SERT DÜŞTÜ

Merkez Bankası, Aralık 2024 itibarıyla faiz indirim döngüsüne başladı. Politika faizi 3 toplantıda yüzde 50'den yüzde 42,5'e indi. Ayrıca stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseldi.



İki faktörün etkisiyle mevduat getirilerinde önemli düşüş yaşandı. Aralık ayında 1 milyon liranın 32 günlük getirisi 43 bin 400 lira civarında seyrediyordu. Yeni bir bankaya geçiş yapılmadığı takdirde en yüksek faiz oranı oranı bugün 33 bin 161 lira olarak hesaplandı. Dolayısıyla 3 aylık periyotta getirilerde yaklaşık 10 bin liralık azalma yaşandı.