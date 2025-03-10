Bankalarda faiz hareketliliği: Mevduatın getirisi sert düştü
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankalar harekete geçti. Mevduat faizlerinde aşağı yönlü güncellemeler başladı. Son dönemlerde mevduatın getirisindeki hızlı düşüş dikkat çekti. İşte 1 milyon liranın 32 günlük vadede getirisi...
Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından bankalar mevduat faizlerini hızla güncellemeye başladı.
TCMB, geçen hafta politika faizini beklentilere paralel 250 baz indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti.
Mevduat faizlerine hızla ayarlamalara girişen bankalar, kredi faizlerinde daha ağır kaldı.