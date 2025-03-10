Bankalarda faiz hareketliliği: Mevduatın getirisi sert düştü

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankalar harekete geçti. Mevduat faizlerinde aşağı yönlü güncellemeler başladı. Son dönemlerde mevduatın getirisindeki hızlı düşüş dikkat çekti. İşte 1 milyon liranın 32 günlük vadede getirisi...

Bankalarda faiz hareketliliği: Mevduatın getirisi sert düştü - 1

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından bankalar mevduat faizlerini hızla güncellemeye başladı.

TCMB, geçen hafta politika faizini beklentilere paralel 250 baz indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti.

Mevduat faizlerine hızla ayarlamalara girişen bankalar, kredi faizlerinde daha ağır kaldı.

NTVPARA HABERLERİ

Bankalarda faiz hareketliliği: Mevduatın getirisi sert düştü - 2
Bankalarda faiz hareketliliği: Mevduatın getirisi sert düştü - 3

Geçen hafta bankaların kısa vadeli mevduat tekliflerinde en yüksek faiz oranı yüzde 47 civarındaydı.

Yeni haftada bu oran yüzde 44'e kadar gerilemiş durumda. Bazı bankalar ise sadece yeni müşterilere yüzde 47-48 aralığında faiz uygulamaya devam ediyor.

Bankalarda faiz hareketliliği: Mevduatın getirisi sert düştü - 4

STOPAJ YÜKSELDİ 

Diğer taraftan mevduat getirilerini düşüren bir diğer etken stopaj artışı oldu. Şubat ayı itibarıyla mevduat faizlerinde stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseldi.

Vadeli mevduatta stopaj, yatırılan toplam tutardan değil elde edilen getiriden yapılıyor. Dolayısıyla stopaj artışı faizden elde edilen gelirin azalmasına yol açıyor.

Bankalarda faiz hareketliliği: Mevduatın getirisi sert düştü - 5

MEVDUATIN GETİRİSİ SERT DÜŞTÜ

Merkez Bankası, Aralık 2024 itibarıyla faiz indirim döngüsüne başladı. Politika faizi 3 toplantıda yüzde 50'den yüzde 42,5'e indi. Ayrıca stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseldi.

İki faktörün etkisiyle mevduat getirilerinde önemli düşüş yaşandı. Aralık ayında 1 milyon liranın 32 günlük getirisi 43 bin 400 lira civarında seyrediyordu. Yeni bir bankaya geçiş yapılmadığı takdirde en yüksek faiz oranı oranı bugün 33 bin 161 lira olarak hesaplandı. Dolayısıyla 3 aylık periyotta getirilerde yaklaşık 10 bin liralık azalma yaşandı.

Bankalarda faiz hareketliliği: Mevduatın getirisi sert düştü - 6

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ

Mevduat tutarı: 1 milyon lira
Mevduat oranı: Yüzde 48
Mevduat vadesi: 32 Gün
Net getiri: 35 bin 770 lira

Mevduat tutarı: 1 milyon lira
Mevduat oranı: Yüzde 44,5
Mevduat vadesi: 32 Gün
Net getiri: 33 bin 161 lira

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