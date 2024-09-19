Bankalarda faiz indirimi fiyatlaması

Merkez Bankası'nın kararı öncesi bankalarda faiz indirimi fiyatlamaları başladı. TCMB'nin politika faizi sabit bırakması beklenirken, faiz indirimi beklentileri 2025 yılının ilk çeyreğine sarktı. Bankalarda, beklentiler çerçevesinde uzun vadeli mevduat faiz oranlarını düşürmeye başladı. Bu arada uzun vadeli kredi faizlerinde düşüşler görüldü.

Bankalarda faiz indirimi fiyatlaması - 1

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak. Metinde yaşanabilecek olası değişikliklerden ilk faiz indiriminin zamanlaması anlaşılmaya çalışılacak.

Faiz indirimi döngüsünün başlangıç tarihi için 2025 yılının ilk çeyreğine odaklanıldı.

NTVPARA HABERLERİ

Bankalarda faiz indirimi fiyatlaması - 2

UZUN VADELİ MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİLEME

Bankalarda kısa vadeli mevduat faizlerinde yüksek oranları korunurken, uzun vadeli faizlerde ciddi düşüş kaydedildi.

Yatırımcılar faiz oranlarından faydalanabilmek için 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli mevduatlara yüksek ilgi göstermişti.

Bankalarda faiz indirimi fiyatlaması - 3

Yaz ayların uzun vadeli mevduat faiz oranlarında yüzde 50'li oranların üzeri görülmüştü.

Son veriler 6 aydan daha uzun vadeli mevduat faizlerinin yüzde 34-38 aralığına gerilediğini ortaya koydu.

Bankalarda faiz indirimi fiyatlaması - 4

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

Bankalarda faiz indirimi fiyatlaması - 5

TCMB verilerine göre 6 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,09
3 aya kadar vadede yüzde 59,25
6 aya kadar vadede yüzde 52,28
1 yıla kadar vadede yüzde 53,10
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 35,74

Bankalarda faiz indirimi fiyatlaması - 6

KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ BAŞLADI

Bankalarda kredi faiz oranlarında hareketlilik arttı.

Bazı özel bankalar, uzun vadeli tüketici kredi oranlarını düşürmeye başladı.

Ziraat Bankası ise aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti.

Bankalarda faiz indirimi fiyatlaması - 7

TCMB'DEN YENİ ADIM GELECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki 9 milyar dolarlık artış piyasadaki Türk Lirası fazlalığının artmasına yol açtı. Dün itibarıyla fazla likidite 310 milyar liraya yakın oluştu.

Bankalarda faiz indirimi fiyatlaması - 8

Gecelik faizler yeniden faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye yaklaştı. Dün gecelik faiz yüzde 47,05 seviyesine geriledi. Böylece gecelik faizler, yüzde 50 olan politika faizinin altına indi.

Ekonomistler, bu nedenle TCMB'den yeni likidite adımı da beklemeye başladı.

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