Bankalarda faiz indirimi fiyatlaması
Merkez Bankası'nın kararı öncesi bankalarda faiz indirimi fiyatlamaları başladı. TCMB'nin politika faizi sabit bırakması beklenirken, faiz indirimi beklentileri 2025 yılının ilk çeyreğine sarktı. Bankalarda, beklentiler çerçevesinde uzun vadeli mevduat faiz oranlarını düşürmeye başladı. Bu arada uzun vadeli kredi faizlerinde düşüşler görüldü.
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak. Metinde yaşanabilecek olası değişikliklerden ilk faiz indiriminin zamanlaması anlaşılmaya çalışılacak.
Faiz indirimi döngüsünün başlangıç tarihi için 2025 yılının ilk çeyreğine odaklanıldı.