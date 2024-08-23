Bankalarda mevduat faizi yarışı: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır?
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 oranında sabit tuttu. Faiz kararının ardından bankalarda mevduata uygulanan yüksek faizler de devam etti. İşte mevduat faizlerinde son durum...
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.
TCMB, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğini ve enflasyonist etkinin azaldığını belirtti. Hizmet enflasyonunda iyileşmenin gecikmeli olacağına da dikkat çekildi.