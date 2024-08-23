Bankalarda mevduat faizi yarışı: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır?

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 53 faiz oranından 3 aylık vadede 104 bin 286 lira elde ediyor. Yani 3 ay sonunda elde ettiği kârı 4 bin 286 lira oluyor.



1 milyon lira mevduatı olan bir kişinin eline yüzde 53 faiz oranından 3 aylık vadede 1 milyon 42 bin 864 lira geçiyor. 3 aylık vadede 42 bin 864 lira elde ediliyor. Aylık kazanç ise 14 bin 288 lira olarak kaydediliyor.