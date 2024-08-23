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Bankalarda mevduat faizi yarışı: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır?

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 oranında sabit tuttu. Faiz kararının ardından bankalarda mevduata uygulanan yüksek faizler de devam etti. İşte mevduat faizlerinde son durum...

Bankalarda mevduat faizi yarışı: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 1

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.

TCMB, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğini ve enflasyonist etkinin azaldığını belirtti. Hizmet enflasyonunda iyileşmenin gecikmeli olacağına da dikkat çekildi.

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Bankalarda mevduat faizi yarışı: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 2

MEVDUAT FAİZİ NASIL ETKİLENDİ?

Politika faizinin sabit tutulmasının ardından mevduat faizlerinde de yüksek faiz uygulaması devam etti.

Enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasının devam edeceğini vurgulayan TCMB, mevduatta yüksek faizi teşvik etmeye devam ediyor.

Böylece parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlerin enflasyon üzerinde getirisi de korunmuş oldu.

Bankalarda mevduat faizi yarışı: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 3

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

Buna göre faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 53,82
3 aya kadar vadede yüzde 59,21
6 aya kadar vadede yüzde 52,57
1 yıla kadar vadede yüzde 52,52
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 37,31

Bankalarda mevduat faizi yarışı: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 4

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 53 faiz oranından 3 aylık vadede 104 bin 286 lira elde ediyor. Yani 3 ay sonunda elde ettiği kârı 4 bin 286 lira oluyor.

1 milyon lira mevduatı olan bir kişinin eline yüzde 53 faiz oranından 3 aylık vadede 1 milyon 42 bin 864 lira geçiyor. 3 aylık vadede 42 bin 864 lira elde ediliyor. Aylık kazanç ise 14 bin 288 lira olarak kaydediliyor.

Bankalarda mevduat faizi yarışı: En yüksek mevduat faizi ne kadar? 1 milyon lira ne kadar kazandırır? - 5

PARASI OLAN DAHA FAZLA FAİZ ALIYOR

Bankalar yüksek bakiyeli yatırımcılara daha yüksek faiz imkanı sağlıyor.

Bu durum düşük ve yüksek montanlı mevduat faizleri arasındaki farka yol açıyor. Son dönemlerde bu farkın 10 puana yaklaştığı belirtiliyordu.

Bankacılık sektöründe bakiyeye göre faiz uygulaması yeni bir uygulama değil ancak son zamanlarda açılan fark dikkat çekiyor.

Ayrıca süre uzadıkça faiz oranlarındaki gerileme de göze çarpıyor.

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