Bankalarda müşteri kapma yarışı: Faizsiz kredi kampanyaları 75 bin liraya dayandı
Kredilerde yüksek faiz oranları, tüketicileri uygun finansman arayışına sürükledi. Yıl sonuna yaklaşılırken, bankalarda müşteri kapma yarışı kızıştı. Bilançolarını makyajlamaya çalışan bankalar, faizsiz kredi, nakit avans gibi tekliflerini 75 bin liraya kadar çıkardı. Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi kampanyaları...
Kredilerdeki yüksek faiz oranları, tüketicileri uygun finansman arayışına sürükledi.