Bankalarda müşteri kapma yarışı: Faizsiz kredi kampanyaları 75 bin liraya dayandı

Kredilerde yüksek faiz oranları, tüketicileri uygun finansman arayışına sürükledi. Yıl sonuna yaklaşılırken, bankalarda müşteri kapma yarışı kızıştı. Bilançolarını makyajlamaya çalışan bankalar, faizsiz kredi, nakit avans gibi tekliflerini 75 bin liraya kadar çıkardı. Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte sıfır faizli kredi kampanyaları...

Bankalarda müşteri kapma yarışı: Faizsiz kredi kampanyaları 75 bin liraya dayandı - 1

Kredilerdeki yüksek faiz oranları, tüketicileri uygun finansman arayışına sürükledi.

NTVPARA HABERLERİ

Bankalarda müşteri kapma yarışı: Faizsiz kredi kampanyaları 75 bin liraya dayandı - 2

Bankalar da yıl sonu bilançolarını iyileştirme çalışmaları kapsamında daha fazla müşteri çekmek için kredi kampanyalarını hızlandırdı.

Bankalarda müşteri kapma yarışı: Faizsiz kredi kampanyaları 75 bin liraya dayandı - 3

Bazı bankalar, faizsiz ürün tekliflerini 75 bin liraya kadar yükseltti. Kampanyalar içerisinde nakit avans ve ek hesaplar da yer aldı. Faizsiz kredi tekliflerinde 6 aya kadar vade sunuldu.

Bankalarda müşteri kapma yarışı: Faizsiz kredi kampanyaları 75 bin liraya dayandı - 4

Tüketici dernekleri ise ilan edilen tutarların herkese verilmediğini, kredi notuna göre daha düşük miktarların çıkabileceği uyarısı yaptı.

Bankalarda müşteri kapma yarışı: Faizsiz kredi kampanyaları 75 bin liraya dayandı - 5

HANGİ BANKA, NE KADAR KREDİ VERİYOR?

İşte aralık ayında banka banka faizsiz kredi teklifleri...

Akbank: 75 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para)

İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL taksitli avans, 30 bin TL ek hesap)

Bankalarda müşteri kapma yarışı: Faizsiz kredi kampanyaları 75 bin liraya dayandı - 6

TEB: 50 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

Garanti BBVA: 45 bin TL (20 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

Enpara: 35 bin TL

Bankalarda müşteri kapma yarışı: Faizsiz kredi kampanyaları 75 bin liraya dayandı - 7

Denizbank: 35 bin TL (10 bin TL kredi, 25 bin TL nakit avans)

QNB: 20 bin TL

On Dijital (Burgan Bank): 15 bin TL

DAHA FAZLA GÖSTER