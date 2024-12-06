Bankalarda müşteri kapma yarışı: Faizsiz kredi kampanyaları 75 bin liraya dayandı

HANGİ BANKA, NE KADAR KREDİ VERİYOR?

İşte aralık ayında banka banka faizsiz kredi teklifleri...



Akbank: 75 bin TL (25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli avans, 25 bin TL artı para)



İş Bankası: 55 bin TL (25 bin TL taksitli avans, 30 bin TL ek hesap)