Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı?

Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrilmişken, bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Yıl sonuna yaklaşılırken, bankalar emeklileri ikna etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Promosyon ödemeleri yükselirken, emekliler de daha iyi fırsat arayışına girdi. Peki, emekliler daha yüksek promosyon için beklemeli mi? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı? - 1

Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.

Yıl sonuna sayılı günler kala bankalarda da promosyon yarışı hızlandı.

Bankalar, emekli müşterilerini ikna etmek için promosyon için yapılan ödemelerde artışa gitti.

NTVPARA HABERLERİ

Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı? - 2

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

Emeklilerin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu.

Aralık ayı enflasyon beklentileri dikkate alındığından emekliler, yüzde 16-17 civarında zam alacak.

Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı? - 3

EN YÜKSEK PROMOSYON NE KADAR?

Zam öncesi bankalar daha fazla emekliyi ikna etmek için yeni kampanyalara girişti.

Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre belirleniyor.

Bankaların kampanyaları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yüksek emekli maaşı sahiplerine daha yüksek promosyon ödemesi yapılıyor.

Ayrıca bankalar promosyon ödemelerin yanı sıra farklı kampanyalar da sunuyor.

Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı? - 4

PROMOSYONLAR ARTACAK MI?

Bankalar, yeni yıl öncesinde daha fazla emekliyi kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Emekli maaşlarına paralel bir şekilde promosyon ödemeleri de her yıl başında artış gösteriyor.

Bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin netleşmesi bu noktada etkili oluyor.

Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı? - 5

YÜKSEK PROMOSYON İÇİN BEKLENMELİ Mİ?

Bazı bankalar, yeni yıl zamlarını öne çekti. Bu durum promosyon yarışının alevlenmesine yol açtı.

Bankalar erken davranarak emeklilerle 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Uzmanlar, ocak ayından itibaren emekliler için daha iyi fırsatların oluşabileceğini belirtiyor.

Bu noktada emekli maaşlarındaki artışın promosyon miktarlarını da artırabileceği ifade ediliyor.

Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı? - 6

İKİ FARKLI BANKADAN PROMOSYON ALINABİLİR Mİ?

Emekliler kendi maaşları dışında eşinden ya da babasından kalan maaşı alıyorsa ikinci promosyon alabilir.

Böyle bir durumda iki emekli maaşı için farklı bankalarla anlaşılabilir.

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