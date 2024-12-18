Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı?

PROMOSYONLAR ARTACAK MI?

Bankalar, yeni yıl öncesinde daha fazla emekliyi kazanmak için çalışmalarını hızlandırdı.



Emekli maaşlarına paralel bir şekilde promosyon ödemeleri de her yıl başında artış gösteriyor.



Bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin netleşmesi bu noktada etkili oluyor.