Bankalarda yarış kızıştı: Emekli promosyonları yeni yılda artacak mı?
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrilmişken, bankalarda da promosyon yarışı hızlandı. Yıl sonuna yaklaşılırken, bankalar emeklileri ikna etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Promosyon ödemeleri yükselirken, emekliler de daha iyi fırsat arayışına girdi. Peki, emekliler daha yüksek promosyon için beklemeli mi? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Zam oranı aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.
Yıl sonuna sayılı günler kala bankalarda da promosyon yarışı hızlandı.
Bankalar, emekli müşterilerini ikna etmek için promosyon için yapılan ödemelerde artışa gitti.