Bankalardan ayda 40 bin lira faiz getirisi... En yüksek mevduat faizi yüzde 50

YÜZDE 49.95 FAİZ VEREN BANKA VAR



Merkez Bankası bankaların azami verdiği faiz oranlarını açıkladı. 1 aylıkta bileşik olarak yüzde 47.99, 3 aylıkta yüzde 49.95, 6 aylıkta yüzde 45.88, 1 yıla kadar vadede yüzde 42.74, 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 33.6, toplam mevduatlar ele alındığında ise faiz yüzde 48.64 oldu.



Geçtiğimiz haftalara göre en popüler mevduat seçeneği olan 1 ve 3 aylık vadelerde faizlerde düşüşler yaşansa da yıllık bazda bileşik faizle enflasyon üstü getiri sağlamayı sürdürüyor.



Merkez Bankası yüksek faiz veren bankaların ünvanlarını açıklamıyor.