Bankalardan ayda 40 bin lira faiz getirisi... En yüksek mevduat faizi yüzde 50
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en yüksek faiz oranlarını açıkladı. Mevduat bankalarının azami olarak belirlediği faizlerde gerileme olsa da enflasyonun üstünde getiri sağlıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimleri devam ederken mevduat faizlerinde de gerilemeler yaşanmaya devam ediyor.
Yıllık enflasyon son açıklanan veride yüzde 33.29 olarak açıklandı. Bir süredir tedrici olarak düşüş gösteren enflasyon Eylül ayında tahminlerin üzerinde gerçekleşti.