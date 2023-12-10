Başkentte emeklilerden miting

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen, Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emeklilerin Sendikası tarafından çeşitli illerdeki emeklilerin katılımıyla Anıtpark'ta "Büyük Emekli Mitingi" düzenlendi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, yıllarca çalıştıktan sonra emekli olanların insanca yaşayacakları bir ücret almaları gerektiğini belirterek, bunu sağlamanın devletin ve iktidarın sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Emeklilik alanındaki her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, "Hazineden tamamlanan 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emeklinin olduğu bu ülkede, 'emeklilikte insanca yaşam, haktır' diyerek mücadele veriyoruz. Bugün emeklileri bir yük olarak gören, başının üstünde taşıması gereken; bu ülkenin onuru ve alın teri olan emeklilerini açlık sınırının bile yarısında bir ücretle yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu, emeklilerin ücretlerinin artırılması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.