Bayraktar TB3 SİHA'lar tatbikata hazırlanıyor: DENİZKURDU-2025'te kara hedeflerine salvo atışı
DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında görev alan Bayraktar TB3 SİHA’lar, MAM-L mühimmatlarıyla kara hedeflerine salvo atışı gerçekleştirecek.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında, Bayraktar TB3 SİHA'lar MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı yapacak.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikata katılan 2 adet Bayraktar TB3 SİHA hazırlık uçuşlarına başarıyla devam ediyor.