Bayraktar TB3 SİHA'lar tatbikata hazırlanıyor: DENİZKURDU-2025'te kara hedeflerine salvo atışı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında, Bayraktar TB3 SİHA'lar MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı yapacak.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikata katılan 2 adet Bayraktar TB3 SİHA hazırlık uçuşlarına başarıyla devam ediyor.