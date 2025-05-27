Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyelerinde son durum
2025 Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri, bayram ikramiyelerinin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı oldu. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında olan emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyeleri bu yıl 4 bin TL olarak belirlendi. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı yaklaştıkça, emekliler de bayram öncesi yapılacak ikramiye ödemelerine odaklandı. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.