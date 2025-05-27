Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyelerinde son durum

Kurban Bayramı yaklaştıkça, emekliler de bayram öncesi yapılacak ikramiye ödemelerine odaklandı. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.