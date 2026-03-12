Bayram tatili ara tatille birleşti. Otobüs seferlerinde hareketlilik başladı
12.03.2026 11:37
AA
Bu sene, Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiline denk gelmesi nedeniyle otobüs bileti satışları arttı.
Ramazan Bayramı, ara tatil ile birleşti.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram tatili dönemindeki otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.
Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını söyledi.
"HAREKETLİLİK BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI"
2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ve havaların ısınması dolayısıyla tatil süresinin 9 güne çıktığını belirten Yıldırım, "14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti de satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz." dedi.
Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını, aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirerek, "Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken diğer günlerde yoğunluk var." ifadelerini kullandı.
TRAFİĞE ÇIKACAKLARA UYARI
Tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağına işaret eden Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Yıldırım, yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına dikkati çekerek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bu riskin azalacağını bildirdi.
Seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri takma konusunda özen göstermesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, bunun aynı zamanda yasal zorunluluk olduğunu kaydetti.
BAYRAM TARİFESİ
Bayramın ilk günü ise otobüs bilet fiyatları şöyle:
İstanbul-İzmir: bin 370 TL
İstanbul- Ankara: 949 TL
İstanbul- Eskişehir: 870 TL
İstanbul- Antalya: bin 250 TL
İstanbul-Bursa: 599 TL
Ankara-İzmir: 970 TL
Ankara-Antalya: 949 TL