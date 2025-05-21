Bayram tatili kaç gün? Otel fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması beklentisi, turizm sektöründe hareketliliği artırdı. Otellerde doluluk oranları şimdiden yüksek seviyelere ulaşırken, ortalama bir tatil maliyeti ne kadar? Hangi bölgeler tatil için daha uygun? Uzmanlar tüm soruları yanıtladı.

Bayram tatili kaç gün? Otel fiyatları ne kadar? - 1

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması yönündeki beklenti, tatil planlarını erkene çekti. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, otellerdeki doluluk oranları yüksek seyrediyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kıyı bölgelerde doluluk oranlarının turizmcileri memnun edecek seviyelere ulaşacağını, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise daha sakin bir dönem öngörüldüğünü, ağırlıklı olarak da yabancı turistlerin konaklamasını beklediklerini ifade etti.

NTVPARA HABERLERİ

Bayram tatili kaç gün? Otel fiyatları ne kadar? - 2

Limak Otelleri Genel Koordinatörü ve Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kaşif Kavakoğlu da bu beklentinin sektöre hareket getirdiğini belirterek, “Tatilin 9 güne uzaması henüz netleşmedi ama biz sektör olarak hazırlığımızı bu ihtimale göre yaptık” dedi.

Turizmci Kamil Berk ise “Net bir şey söylemek zor, ancak olursa turizm açısından olumlu bir gelişme olur” yorumunu yaptı.

Bayram tatili kaç gün? Otel fiyatları ne kadar? - 3

FİYATLAR BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Kaan Kavakoğlu, Antalya ve çevresinde kişi başı günlük konaklama maliyetinin 5 bin TL’den başladığını, bazı lüks tesislerde bu rakamın 100 bin TL’yi bulabildiğini belirtti. Tatil fiyatlarının bölgeden bölgeye değiştiğini söyleyen Kamil Berk ise, ortalama fiyatlarda geçen yıla kıyasla yüzde 5’lik bir artış yaşandığını kaydetti.

Bayram tatili kaç gün? Otel fiyatları ne kadar? - 4

DOLULUK ORANI YÜZDE 70'LERDE

Kamil Berk, otellerin doluluk oranlarının şimdilik yüzde 70 seviyelerinde olduğunu belirtirken, Kavakoğlu geçtiğimiz yılla benzer düzeyde bir ilgi olduğunu ifade etti.

Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Çeşme bu bayram da en çok tercih edilen tatil rotaları arasında yer alıyor.

Yerli ziyaretçilerin dışında özellikle Almanya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerden de yabancı turist sayıları dikkat çekiyor.

Öte yandan Kamil Berk, dolar kuru nedeniyle Türkiye’nin yabancılar için daha pahalı hale geldiğini, bunun da tercihlerde etkili olabileceğini belirtti.

Bayram tatili kaç gün? Otel fiyatları ne kadar? - 5

ULAŞIMDA ARAÇ KİRALAMA TALEBİ ARTTI

Tatilcilerin konaklama dışında en çok harcama yaptığı kalemlerden biri ulaşım. Uçak ve otobüs biletlerinde bayram öncesi fiyat artışı yaşanırken, araç kiralama ve elektrikli araç talepleri de tercih ediliyor.

AIRBNB DÜZENLEMESİNİN ETKİSİ

Turizm konutu yasasıyla birlikte kayıt dışı kiralamaların önüne geçilmesi sektörde olumlu yankı buldu. Kaan Kavakoğlu, düzenlemenin adil rekabeti sağladığını ve kayıt dışı ekonomiye karşı etkili olduğunu belirtti.

Bayram tatili kaç gün? Otel fiyatları ne kadar? - 6

TÜROB'TAN SAHTE SİTELERE DİKKAT UYARISI

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, özellikle online rezervasyonlarda dolandırıcılık vakalarının arttığını belirterek, “Tüketiciler yasal ve güvenilir sitelerden rezervasyon yapmalı, ardından otelle doğrudan iletişime geçerek rezervasyonlarını teyit etmeli,” dedi. Ayrıca olağan dışı ucuz fiyatlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bayram tatili kaç gün? Otel fiyatları ne kadar? - 7

BİR HAFTALIK TATİL 170 BİN LİRA

Bayram tatilinde en asgari düzeydeki konaklamalar 4 kişilik bir aile için 140 bin lirayı buluyor. Bunun içine yaklaşık 30 bin lira tutarında ulaşımı da dahil edersek, bayram tatilinin en düşük maliyeti 170 bin liraya ulaşıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER