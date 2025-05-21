Bayram tatili kaç gün? Otel fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması beklentisi, turizm sektöründe hareketliliği artırdı. Otellerde doluluk oranları şimdiden yüksek seviyelere ulaşırken, ortalama bir tatil maliyeti ne kadar? Hangi bölgeler tatil için daha uygun? Uzmanlar tüm soruları yanıtladı.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması yönündeki beklenti, tatil planlarını erkene çekti. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, otellerdeki doluluk oranları yüksek seyrediyor.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kıyı bölgelerde doluluk oranlarının turizmcileri memnun edecek seviyelere ulaşacağını, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise daha sakin bir dönem öngörüldüğünü, ağırlıklı olarak da yabancı turistlerin konaklamasını beklediklerini ifade etti.