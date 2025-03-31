Bayramda Borsa İstanbul açık mı? Borsa ne zaman açılacak?
Yatırımcıların, Borsa İstanbul'un resmi tatil ve çalışma takvimini dikkate alarak işlem planlarını yapmaları önemlidir. Peki, Bayramda Borsa İstanbul açık mı? Borsa ne zaman açılacak?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. Peki, Bayramda Borsa İstanbul açık mı? Borsa ne zaman açılacak?