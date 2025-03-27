Bayramda Borsa kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman? Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu çalışanları için aldığı kararla Ramazan Bayramı 2025 yılında 9 günlük tatil olarak ilan edildi. Tatil ilanı ardından Borsa İstanbul'un çalışma günleri merak konusu oldu. Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu ile bilgilendirmede bulunmuştu. Peki, bayramda Borsa kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman?

Bayramda Borsa kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman? Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu - 1

Borsa İstanbul, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da resmi tatil dönemlerinde işlemlere ara verecek.  Borsa İstanbul’un hafta sonlarında ve resmi tatil günlerinde kapalı olması, yatırımcıların işlem planlarını önceden düzenlemesini gerektiriyor.  Bu nedenle, yatırımcıların Borsa İstanbul’un tatil takvimini dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Resmi tatillerin dışında ise borsa normal işleyişine devam edecek.

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Bayramda Borsa kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman? Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu - 2

BAYRAMDA BORSA KAÇ GÜN KAPALI?

Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu ile bilgilendirmede bulunmuştu. Takvimde Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili de ayrıntılara yer verildi. Takvime göre, 29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı seans yapılmayacak.

Bayramda Borsa kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman? Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu - 3

2-3-4 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kapsamında, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamındadır. Ancak bu günlerde Borsa İstanbul normal işleyişine devam edecek ve işlem günleri olarak açık olacak.

Bayramda Borsa kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman? Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu - 4

TAKAS TARİHLERİ

27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.

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