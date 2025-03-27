Bayramda Borsa kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman? Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu

Borsa İstanbul, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da resmi tatil dönemlerinde işlemlere ara verecek. Borsa İstanbul’un hafta sonlarında ve resmi tatil günlerinde kapalı olması, yatırımcıların işlem planlarını önceden düzenlemesini gerektiriyor. Bu nedenle, yatırımcıların Borsa İstanbul’un tatil takvimini dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Resmi tatillerin dışında ise borsa normal işleyişine devam edecek.