Bayramda Borsa kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman? Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu çalışanları için aldığı kararla Ramazan Bayramı 2025 yılında 9 günlük tatil olarak ilan edildi. Tatil ilanı ardından Borsa İstanbul'un çalışma günleri merak konusu oldu. Borsa İstanbul A.Ş. 2025 yılı tatil tablosu ile bilgilendirmede bulunmuştu. Peki, bayramda Borsa kaç gün kapalı? Borsa takas işlemleri ne zaman?
Borsa İstanbul, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da resmi tatil dönemlerinde işlemlere ara verecek. Borsa İstanbul’un hafta sonlarında ve resmi tatil günlerinde kapalı olması, yatırımcıların işlem planlarını önceden düzenlemesini gerektiriyor. Bu nedenle, yatırımcıların Borsa İstanbul’un tatil takvimini dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Resmi tatillerin dışında ise borsa normal işleyişine devam edecek.