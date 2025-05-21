Bayram tatili kaç gün? Otel fiyatları ne kadar?

Limak Otelleri Genel Koordinatörü ve Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kaşif Kavakoğlu da bu beklentinin sektöre hareket getirdiğini belirterek, “Tatilin 9 güne uzaması henüz netleşmedi ama biz sektör olarak hazırlığımızı bu ihtimale göre yaptık” dedi.



Turizmci Kamil Berk ise “Net bir şey söylemek zor, ancak olursa turizm açısından olumlu bir gelişme olur” yorumunu yaptı.