Bayramda yola çıkacaklar dikkat. Sabit radarların yerleri belli oldu

17.03.2026 08:41

Burak Taşçı

Hız sınırını aşıp güvenliği tehlikeye sokanlara yönelik radar uygulamaları bayramda da devam edecek. Türkiye genelinde sabit radarların olduğu noktalar belli oldu.

Türkiye resmi olarak Ramazan Bayramı tatiline girecek. İşlerinden çıkan çalışanlar ve okullarından çıkan öğrenciler bayram ziyaretleri ya da tatil kapsamında seyahat etmeye başlayacak.

 

SABİT RADARLAR NELER?

 

Sabit radar çevreyolu ve otoyollarda yolun üstüne kurulan platformdaki kameralar aracılığıyla hız tespiti yapabiliyor.

 

Bunun dışında yolların ortasında ya da sağında solundaki boşluklarda bulunan TEDES direkleri vasıtasıyla da hız kontrolleri yapılıyor ve sınırlar aşılırsa otomatik olarak plakaya ceza kesiliyor.

5 VE 10 KİLOMETRE AŞIM LİMİTİ VAR

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte cezalarda artış yaşandı ve hız ihlallerine ilişkin yeni uygulamalar getirildi.

 

Yeni kurallara göre sürücüler, hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km kadar aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkıldığında radar cezaları uygulanmaya başlanacak.

 

Örneğin hız sınırı 90 km olan yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hızdan itibaren cezai işlem başlatılacak.

 

YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİ HIZ İHLALLERİ

 

Şehir içinde genel hız sınırı 50 km olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek.

 

İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor:

 

Hız sınırını 6–10 km aşanlara: 2.000 TL

 

11–15 km aşanlara: 4.000 TL

 

16–20 km aşanlara: 6.000 TL

 

21–25 km aşanlara: 8.000 TL

 

26–35 km aşanlara: 12.000 TL

 

36–45 km aşanlara: 15.000 TL

 

46–55 km aşanlara: 20.000 TL

 

56–65 km aşanlara: 25.000 TL

 

66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL

 

YERLEŞİM YERİ DIŞINDAKİ HIZ SINIRLARI

 

Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:

 

Çift yönlü karayolları: 90 km

 

Bölünmüş yollar: 110 km

 

Devlet otoyolları: 130 km

 

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km

 

Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şöyle uygulanacak:

 

11–15 km aşım: 2.000 TL

 

16–20 km aşım: 4.000 TL

 

21–25 km aşım: 6.000 TL

 

26–30 km aşım: 8.000 TL

 

31–40 km aşım: 12.000 TL

 

41–50 km aşım: 15.000 TL

 

51–60 km aşım: 20.000 TL

 

61–70 km aşım: 25.000 TL

 

71 km ve üzeri aşım: 30.000 TL

SABİT RADARLARIN YERLERİ BELLİ

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde görülüyor. Bunun dışında gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.

 

Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.

 

Güvenliğiniz için radarları kollamak yerine hız limitlerine uyarak seyahat etmenizi öneririz.

 

İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER

İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER

Gölbaşı - Adıyaman

Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

Çay - Afyon

Afyonkarahisar - Denizli Yolu

Sultandağı - Afyonkarahisar

Tınaztepe - Afyonkarahisar

Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Amasya

Ankara - Kırıkkale

Aşkale - Erzurum

Biga

Bolu

Bilecik

Bilecik Başköy Kavşağı

Atkaracalar - Çankırı

Bolu 2

Bozüyük

Bucak - Burdur Yolu

Çerkeş

Dazkırı - Afyonkarahisar

Denizli

Akçakiraz - Elazığ

Erbaa

Erzurum

Ezine

Gaziantep

Gerede

Hafik - Sivas

Ilgaz - Kastamonu

İstanbul

Kazım Karabekir - Karaman

Kayseri

Keçiborlu

Kepez

Kızılören - Afyonkarahisar

Konya

Körfez

Kurşunlu

Kütahya

Lapseki

Evreşe - Keşan

Mardin

Merzifon

Niğde

Osmancık

Osmaniye

Pasinler - Erzurum

Selçuk - İzmir

Sorgun - Yozgat

Taşova - Amasya

Tekirdağ - Çorlu Yolu

Tirebolu

Tortum

Tosya

Banaz - Uşak

Yıldızeli - Sivas

Sarıkaya - Yozgat

