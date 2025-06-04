Bedavaya da var 50 TL'ye de var... İşte elektrikli araçlara özel şarj kampanyaları
Kurban Bayramı nedeniyle elektrikli araçlara yönelik şarj kampanyaları başladı. İndirimli, hediyeli ve bedava şarj imkanı sunan firmaları sıraladık.
Türkiye'de Kurban Bayramı'nın kutlanmasına sayılı günler kala elektrikli araç sahiplerine yönelik şarj ücretlerinde kampanya gerçekleştirildi.
Bayram, resmi tatil gibi dönemlerde ülkemizde seyahat oranı katlanıyor. Uçak, otobüs, tren veya kişisel aracıyla seyahat edecekler yollara çıkıyor.