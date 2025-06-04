Bedavaya da var 50 TL'ye de var... İşte elektrikli araçlara özel şarj kampanyaları

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN KAMPANYALAR BAŞLADI



Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren indirimli kampanyaları şarj şirketleri duyurdu.



İşte o kampanyalar...



TOGG - TRUGO



1000 liralık satın alınan Bayram Şarj Paketi'ne 2000 TL değerinde özül para ve turkuaz ya da kırmızı renkli tişört hediyesi veriliyor.



Kampanya 3-9 Haziran arasında gerçekleşecek ve ödül paralar 15 Haziran saat 23:59'a kadar kullanılabilecek.