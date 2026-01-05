Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonu sonrasında belli oldu
Bedelli askerlik ücretinin 2026 yılında ne kadar olduğu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Askerlik çağına gelen ve askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, 2026 memur maaşlarının belli olmasının ardından yeni bedelli askerlik ücretine odaklanmış durumda. Aralık enflasyonu sonrasında oluşan memur maaş katsayısına göre yeni bedelli askerlik ücreti hesaplanabiliyor. 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2026 yılında askere gidecek olan birçok adayın en çok merak ettiği konulardan biri de yeni bedelli askerlik ücreti. Her yıl 6 aylık enflasyon farkının oluşması ve memur maaşlarının belirlenmesiyle birlikte gündeme gelen bedelli askerlik ücreti, aralık ayı enflasyonuyla birlikte güncellenecek. İşte 2026 bedelli askerlik ücreti.
ARALIK ENFLASYONU BELLİ OLDU
2025 yılının son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte aralık ayı enflasyonu belli oldu ve yıl sonu enflasyon verisi netleşti.
Aralık ayı enflasyon verileri aylık yüzde 0,89, yıl sonu enflasyonu ise yüzde 30,89 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,85 olması birlikte memur maaşı zamları da belli oldu.
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edilecek.
6 aylık enflasyon verisine göre enflasyon farkı 6,85 olarak açıklandı. 6,85 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memurlar maaşlarına yüzde 18,61 kümülatif zam meydana gelecek.
Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 148 liraya yükselecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığının 07 Temmuz 2025 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 1,170211 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;
Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL
Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 1,170211 x 1 =4.095,74 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanıyor.