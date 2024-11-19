Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti zammında son durum, 2025 yılında askere gidecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte 2025 memur zammı belli olacak. Memur zammıyla bağlantılı olarak artış gösteren bedelli askerlik ücreti de 2025 yılında yeniden hesaplanacak. Peki, 2025 bedelli askerlik ücret ne kadar olacak?
2025 bedelli askerlik ücreti zam oranı, yeni yıla kısa bir zaman kalmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak olan 2025 bedelli askerlik ücreti, ocak ayında enflasyon farkına bağlı olarak belirlenecek olan memur zammı sonrasında netleşecek. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?