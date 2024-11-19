Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti zammında son durum, 2025 yılında askere gidecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte 2025 memur zammı belli olacak. Memur zammıyla bağlantılı olarak artış gösteren bedelli askerlik ücreti de 2025 yılında yeniden hesaplanacak. Peki, 2025 bedelli askerlik ücret ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak? - 1

2025 bedelli askerlik ücreti zam oranı, yeni yıla kısa bir zaman kalmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak olan 2025 bedelli askerlik ücreti, ocak ayında enflasyon farkına bağlı olarak belirlenecek olan memur zammı sonrasında netleşecek. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

NTVPARA HABERLERİ

Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak? - 2

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 artışla zamlanabilir.

Buna göre; 2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak? - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ŞUAN NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretini 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlemişti.

Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak? - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak? - 5

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER