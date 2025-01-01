Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti zammının ne kadar olacağı, askerlik yaşı gelen ve 2025 yılında askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 2025 bedelli askerlik ücreti, Askeralma Kanunu gereğince memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 1

2025 bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zamların ardından yılda iki kez güncelleniyor. Ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında, memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Zam oranının belli olmasının ardından ise memur maaş katsayısına göre 2025 yılında geçerli olacak olan bedelli askerlik ücreti güncellenecek. Peki, 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Tahminler ne yönde?

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Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 2

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olabilir.

2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 242.555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ŞUAN NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretini 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlemişti.

Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? - 4

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

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