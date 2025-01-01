Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti zammının ne kadar olacağı, askerlik yaşı gelen ve 2025 yılında askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 2025 bedelli askerlik ücreti, Askeralma Kanunu gereğince memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
2025 bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zamların ardından yılda iki kez güncelleniyor. Ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında, memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Zam oranının belli olmasının ardından ise memur maaş katsayısına göre 2025 yılında geçerli olacak olan bedelli askerlik ücreti güncellenecek. Peki, 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Tahminler ne yönde?