Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2025 bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zamların ardından yılda iki kez güncelleniyor. Ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında, memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Zam oranının belli olmasının ardından ise memur maaş katsayısına göre 2025 yılında geçerli olacak olan bedelli askerlik ücreti güncellenecek. Peki, 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Tahminler ne yönde?