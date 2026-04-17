Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatları yüksek kalmayı sürdürüyor. ABD ve İran arasındaki savaş, ateşkese dönüştü. Barış görüşmelerinin ilk turu başarısız gerçekleşse de ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şartları kabul ettiğini ve çok kısa sürede barış anlaşmasının imzalanacağını belirtti.

Petrol fiyatları da bu açıklamaların eşliğinde güç kaybına uğradı.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 100 dolar seviyelerinden bugün yüzde 2 civarında düşüşle 92,5 dolar seviyesine geriledi. WTI petrol ise yüzde 2,5 civarında gerilemeyle 87,5 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.