Benzin ve motorine indirim gelecek mi?
17.04.2026 12:45
Burak Taşçı
ABD ve İran arasındaki ateşkesin barışla sonuçlanması ihtimali artarken petrol fiyatları geriliyor.
Akaryakıt fiyatları yüksek kalmayı sürdürüyor. ABD ve İran arasındaki savaş, ateşkese dönüştü. Barış görüşmelerinin ilk turu başarısız gerçekleşse de ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şartları kabul ettiğini ve çok kısa sürede barış anlaşmasının imzalanacağını belirtti.
Petrol fiyatları da bu açıklamaların eşliğinde güç kaybına uğradı.
Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 100 dolar seviyelerinden bugün yüzde 2 civarında düşüşle 92,5 dolar seviyesine geriledi. WTI petrol ise yüzde 2,5 civarında gerilemeyle 87,5 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.
SEKTÖR KAYNAKLARI: SALI'YA KADAR İNDİRİM GÖRÜNMÜYOR
Petroldeki düşüşe rağmen, Salı gününe kadar hareket olmadığını belirten sektör kaynakları, agresif politik bir gelişme olmadıkça benzin ve motorinde indirim görünmediğini ifade etti.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?
benzin indirim gelecek miBenzinin litresi İstanbul'da 62,70 lira, Ankara'da 63,67 lira, İzmir'de 63,94 lira, doğu illerinde ise 65,28 liradan satılıyor.
Motorinin litresi İstanbul'da 71,59 lira, Ankara'da 72,71 lira, İzmir'de 72,99 lira, doğu illerinde ise 74,45 liradan satışa sunuluyor.