BES 23. yılında 2 trilyon fon büyüklüğüne ulaştı
11.01.2026 15:46
AA
Bireysel Emeklilik Sistemi, devlet katkısı ve katılımcıların fonlarının birleşmesiyle 2025 yılını toplam 2 trilyondan fazla havuz fonuyla kapattı.
2 TRİLYONA ULAŞTI
Bireysel emeklilik sistemi günden güne popülerleşiyor. 2025 sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 156 bin 229'a ulaştı. Katılımcıların fon tutarları 1 trilyon 811 milyar 854 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 222 milyar 70,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 33 milyar 924,4 milyon lira oldu.
18 YAŞ ALTI DA BES'İ TERCİH EDİYOR
BES'ten emekli olan kişi sayısı da 2025 sonu itibarıyla 432 bin 793'e ulaştı. Yıl sonu itibarıyla Otomatik Katılım Sistemi'ndeki katılımcı sayısı da 7 milyon 779 bin 266 oldu. 18 yaş altı BES katılımı 1,6 milyon kişiyi aştı. Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor.