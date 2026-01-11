BES 23. yılında 2 trilyon fon büyüklüğüne ulaştı

Bireysel emeklilik sistemi günden güne popülerleşiyor. 2025 sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 156 bin 229'a ulaştı. Katılımcıların fon tutarları 1 trilyon 811 milyar 854 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 222 milyar 70,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 33 milyar 924,4 milyon lira oldu.