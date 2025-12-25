Bilinmeyen trafik cezaları. Geç sinyali vermek te suç, yavaş gitmek de

Trafiği yoğun olan şehirlerde araçlar neredeyse tampon tampona seyrediyor. Ancak bu durum da hatalı. Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamanın cezası 993 lira. Başka bir deyişle hızınız 10 km/s ise öndeki araçla aranızda 5 metre mesafenin bulunması gerekiyor. Bu durumun büyükşehirlerde uygulanması pek de mümkün olmasa da ceza ile karşılaşabilirsiniz.