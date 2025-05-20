BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor

BİM’de cuma günü satışa sunulacak ürünler yayımlanan yeni katalogla belli oldu. BİM’de herkesin merakla beklediği mutfak gereçleri 99 TL olurken Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi ise 299 TL’den satışta olacak. BİM’de teknoloji, ev ürünlerinin yanı sıra bu hafta zil, çanta, led ışık, mataralık, sepet gibi bisiklet ürünleri de reyonlarda olacak. Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, 125 CC Bisiklet, Off Road ATV dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. 11.5 İnç Android Tablet 7.250 TL, 55 İnç 4K Ultra Televizyon 21.900 TL, Buharlı Temizleyici 899 TL, Led Avize 399 TL, Plaj Sandalyesi 299 TL, Kapaklı Cam Sürahi 199 TL’den satılacak. İşte, BİM 23 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi….