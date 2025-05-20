BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor
BİM 23 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM markette bu hafta televizyon çeşitlerinden tablete, akıllı bileklikten kulaklığa, saç kurutma makinesinden buharlı temizleyiciye onlarca farklı ürün raflarda olacak. 32 İnç HD Televizyon 4.290 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken 6GB/ 128GB Cep Telefonu 5.250 TL’den satışa sunulacak. Akıllı Bileklik 299 TL, Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL olacak. Alternatif olarak BİM market müdavimlerini Katlanır şezlong, taşınabilir çadır, şemsiye, krep tavası sahan gibi ürünler bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 23 Mayıs cuma aktüel kataloğu…
BİM’de cuma günü satışa sunulacak ürünler yayımlanan yeni katalogla belli oldu. BİM’de herkesin merakla beklediği mutfak gereçleri 99 TL olurken Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi ise 299 TL’den satışta olacak. BİM’de teknoloji, ev ürünlerinin yanı sıra bu hafta zil, çanta, led ışık, mataralık, sepet gibi bisiklet ürünleri de reyonlarda olacak. Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, 125 CC Bisiklet, Off Road ATV dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. 11.5 İnç Android Tablet 7.250 TL, 55 İnç 4K Ultra Televizyon 21.900 TL, Buharlı Temizleyici 899 TL, Led Avize 399 TL, Plaj Sandalyesi 299 TL, Kapaklı Cam Sürahi 199 TL’den satılacak. İşte, BİM 23 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi….