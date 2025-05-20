BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor

BİM 23 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. BİM markette bu hafta televizyon çeşitlerinden tablete, akıllı bileklikten kulaklığa, saç kurutma makinesinden buharlı temizleyiciye onlarca farklı ürün raflarda olacak. 32 İnç HD Televizyon 4.290 TL etiket fiyatıyla dikkat çekerken 6GB/ 128GB Cep Telefonu 5.250 TL’den satışa sunulacak. Akıllı Bileklik 299 TL, Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL olacak. Alternatif olarak BİM market müdavimlerini Katlanır şezlong, taşınabilir çadır, şemsiye, krep tavası sahan gibi ürünler bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 23 Mayıs cuma aktüel kataloğu…

BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor - 1

BİM’de cuma günü satışa sunulacak ürünler yayımlanan yeni katalogla belli oldu. BİM’de herkesin merakla beklediği mutfak gereçleri 99 TL olurken Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi ise 299 TL’den satışta olacak. BİM’de teknoloji, ev ürünlerinin yanı sıra bu hafta zil, çanta, led ışık, mataralık, sepet gibi bisiklet ürünleri de reyonlarda olacak. Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, 125 CC Bisiklet, Off Road ATV dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. 11.5 İnç Android Tablet 7.250 TL, 55 İnç 4K Ultra Televizyon 21.900 TL, Buharlı Temizleyici 899 TL, Led Avize 399 TL, Plaj Sandalyesi 299 TL, Kapaklı Cam Sürahi 199 TL’den satılacak. İşte, BİM 23 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi….

NTVPARA HABERLERİ

BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor - 2

BİM 23 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU 

55 İnç 4k Ultra HD Televizyon 21.900 TL

128 GB Android Tablet 7.250 TL

55 İnç Ultra HD Google TV 14.990 TL

BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor - 3

32 İnç HD Ready Televizyon 4.290 TL

Kablosuz Kulaklık 449 TL

Bluetooth Hoparlör 449 TL

BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor - 4

Akıllı Cep Telefonu 5.250 TL

Buharlı Temizleyici 899 TL

Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL

BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor - 5

LED Avize 399 TL

Şişme Bot 7.990 TL

Katlanır Şezlong 1.249 TL

BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor - 6

Taşınabilir Plaj Çadırı 499 TL

8’li Plaj Şemsiyesi 799 TL

26 cm Krep Tavası 229 TL

BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor - 7

20 cm Sahan 209 TL

Çerçeveli Cam Kesme Tablası 249 TL

Figürlü Kupa 189 TL

BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor - 8

Cam Vazo 229 TL

Kapaklı Borcam Tencere 139 TL

Mercan Kulplu Bardak 69 TL

Plaj Çantası 369 TL

Plaj Hasırı 139 TL

Merserize Şapka 139 TL

BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor - 9

Deniz Yatağı 1.1699 TL

Şişme Havuz 1.399 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL

20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 4.750 TL

Bisiklet Sepeti 299 TL

Bisiklet Çantası 349 TL

BİM Aktüel Kataloğu 23 Mayıs cuma: Avize, raf ünitesi, mutfak ekipmanları-gereçleri ve teknoloji ürünleri geliyor - 10
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