Bir devrin sonu. Bulgar levası tarih oldu, tabelalardan kalktı

Gelişmeler neticesinde Bulgaristan ile yoğun sınır ticaretinin yaşandığı Edirne'de döviz bürolarındaki fiyat bilgilendirme tabelalarından Bulgar levası kuru kaldırıldı.

Her ne kadar tabelalarda yer almasa da, döviz bürolarının leva bozdurma işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Leva bozdurmak isteyen vatandaşlar için alım fiyatlarının 20 ile 24 TL arasında değiştiği ifade ediliyor.