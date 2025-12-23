Bir devrin sonu. Bulgar levası tarih oldu, tabelalardan kalktı
23.12.2025 11:53
İHA
Yeni yılda euroya geçerek olan Bulgaristan artık leva para birimini kullanmayacak. Edirne'deki döviz bürolarında da fiyat bilgilendirme tabelalarından Bulgar levası kuru kaldırıldı.
Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla euroya geçerek Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacak.
Bu adımla birlikte, 1881 yılından bu yana kullanılan ulusal para birimi leva, yaklaşık 145 yıl sonra tedavülden kalkacak.
Euroya geçişle birlikte uygulanacak sabit kur ise 1 euro=1,95583 Bulgar levası olarak belirlendi.
MERKEZ BANKASI'NDAN RESMİ DÜZENLENME
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ocak 2026'dan itibaren alım satıma konu olan dövizler listesinden Bulgar levasını çıkardı.
Söz konusu karar, 20 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Alınan kararla birlikte, TCMB nezdinde Bulgar levası üzerinden gerçekleştirilen alım-satım işlemleri 2026 yılının başından itibaren sona erecek.
Bulgaristan'ın euroya geçmesiyle birlikte söz konusu işlemler bundan sonra euro üzerinden yapılacak.
TABELADAN KALKTI
Gelişmeler neticesinde Bulgaristan ile yoğun sınır ticaretinin yaşandığı Edirne'de döviz bürolarındaki fiyat bilgilendirme tabelalarından Bulgar levası kuru kaldırıldı.
Her ne kadar tabelalarda yer almasa da, döviz bürolarının leva bozdurma işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.
Leva bozdurmak isteyen vatandaşlar için alım fiyatlarının 20 ile 24 TL arasında değiştiği ifade ediliyor.