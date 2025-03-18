Bitcoin’de 521 milyon dolarlık belirsizlik: “Balina işlemi” piyasada tedirginliğe yol açtı

Kripto para piyasası, kimliği belirsiz bir Bitcoin balinasının 521 milyon dolar değerinde 8.000 BTC’yi hareket ettirmesiyle büyük bir belirsizliğe girdi. Bu dev hareket, piyasada spekülasyonlara yol açarak, analistlerin bu işlemi ya yaklaşan büyük satışların bir işareti olarak ya da piyasada artan belirsizlik öncesi hazırlık olarak yorumlamasına neden oldu.





Bitcoin’in fiyat hareketinin, balina işlemleri ve sektördeki gelişmelerle şekillenen manzarası, yatırımcılar arasında endişeleri artırıyor. Piyasa, bu hareketlerin Bitcoin’in gelecekteki fiyat yörüngesi üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merakla takip ediyor. Öne çıkan gelişmelerden biri de, Bitfarms’ın Stronghold Digital’i satın alarak madencilik kapasitesini saniyede 3,2 exahash (EH/s) artırması. Bu, Bitfarms’ın pazar konumunu güçlendirerek Bitcoin’in uzun vadeli karlılığına olan güveni pekiştirdiği bir adım olarak görülüyor